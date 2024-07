4 z 7

Ada Szulc

Jedyna kobieta z finałowej trójki pierwszej edycji. Ada była trochę w cieniu Gienka Loski i Michała Szpaka, ale wydaje się, że teraz zacznie powoli z niego wychodzić. Szulc ma już na swoim koncie przebój "Big Love" do filmu o tym samym tytule, lecz teraz szykuje się do wydania singla promującego debiutancki krążek. Wokalistka poleciała już na Kubę, aby nakręcić tam teledysk. Wszystko wskazuje na to, że Ada zamierza powalczyć z Eweliną Lisowską i przypomnieć wszystkim, jak fantastycznie prezentowała się w programie. Jesteśmy zaintrygowani i czekamy na więcej!