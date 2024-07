2 z 7

Zwyciężczyni II edycji Top Model, Olga Kaczyńska, oceniła chyba poczynania uczestniczek I edycji show i zdecydowała się skupić na ciężkiej pracy niż lansowaniu się na salonach. W styczniu Olga wyjechała do Londynu w celu rozbudowania swojego portfolio. Wzięła udział w sesjach testowych, których efekty możemy podziwiać w zakładce "New Faces Women" londyńskiego oddziału agencji Next Models. Agencja D'Vision broni swojej protegowanej twierdząc, że Kaczyńska podobno przypadła do gustu brytyjskim znawcom mody, którzy to dwukrotnie opublikowali jej zdjęcia w lokalnych magazynach modowych. Tylko dlaczego zamiast podbijać tamtejszy rynek - ruszyła na podbój Izraela? Być może dlatego, że właśnie tam stoi przed nią największa szansa zrobienia kariery? Zobacz: Te zdjęcia Kaczyńskiej robią furorę w Izraelu