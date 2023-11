1 z 5

On zawsze to robi! Po każdej strzelonej bramce Robert Lewandowski krzyżuje ręce i wystawia wskazujące palce. Co to za gest? Co oznacza? Gesty na boisku są bardzo ważne, o czym przekonaliśmy się blisko rok temu, gdy Robert zrobił słynną "cieszynkę" wkładając piłkę pod koszulkę i w tej sposób ogłosił światu, że zostanie ojcem. Ania Lewandowska była już wtedy w 5.miesiącu ciąży, a wszyscy fani Roberta wraz z nim cieszyli się z jego szczęścia. Mniej więcej w tym samym czasie Robert zaczął wykonywać na boisku nowy gest - krzyżować ręce i wystawiać wskazujące palce po każdej bramce zdobytej zarówno w meczu klubowym, jak i w reprezentacji. Co to za gest? Robert w końcu to skomentował!

