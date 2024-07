Reni Jusis już od kilku lat jest jedną z promotorek zdrowego odżywiania i ekologicznego stylu życia. Piosenkarka stała się najpopularniejszą eko-mamą w Polsce. Po tym jak gwiazda urodziła pierwsze dziecko, jej podejście do życia całkowicie ją zmieniło. Zobacz: Dziecko Jusis dostało eko-imię. Reni Jusis w rozmowie z "Przyjaciółką" zdradziła, czemu pokochała wszystko co "eko" oraz co teraz możemy znaleźć w jej menu:

- Zaczęłam kupować żywność organiczną. Pestycydy i środki ochrony roślin są bardzo toksyczne i warto chronić płód i dziecko przed tymi substancjami. Mam to szczęście, że na moim osiedlu jest spory sklep ekologiczny, który nie ma tak zaporowych cen, jak sklepy w galeriach handlowych. Natomiast z biegiem czasu zdałam sobie sprawę, że problem wysokich cen żywności ekologicznej można rozwiązać na kilka sposobów.

Jusis tłumaczy jak dociera do produktów ekologicznych:

- Zaczęłam od telefonów do rodziny, pytając, kto jeszcze sad i może mi odłożyć skrzynkę jabłek (oczywiście niepryskanych) dla moich dzieci lub u kogo kury biegają po podwórku. W ten sposób można zdobyć ekologiczne jajka czy masło ze sprawdzonego źródła po niższej cenie.

Piosenkarka przyznaje, że dzięki ekologii chce uchronić swoje dzieci przed alergiami. Reni Jusis zdaje sobie również sprawę z tego, że w przyszłości jej syn może zacząć niezdrowo się odżywiać, jednak dopóki ma wpływ na to, co pojawia się na stole, jej pociechy mogą zapomnieć o hamburgerach i innych fast-foodach.

