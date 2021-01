Co dziś dzieje się z „Dennisem rozrabiaką”? W latach 90. był równie popularny co Kevin! Nie poznacie go! 

Nie tylko Kevin z "Kevin sam w domu" spędzał sen z powiek swoim rodzicom. Równie popularnym chłopcem był również filmowy "Dennis rozrabiaka". Film o przygodach tego łobuza ujrzał światło dzienne w 1993 roku i zyskał popularność na całym świecie. Dziś Mason Gamble czyli tytułowy bohater ma już 34 lata! Czy rozpoznalibyście w nim dzisiaj tego rezulutnego 6-latka, na dźwięk imienia, którego wszyscy ludzie w sąsiedztwie rzucali słuchawkami w telefonie? Zobaczcie, jak się zmienił!

Jak wygląda dziś "Dennis rozrabiaka"? Mason Gamble ma już 34 lata

Mason Gamble miał zaledwie 6 lat, kiedy wcielił się w role Dennisa Mitchella w filmie "Dennis rozrabiaka" w 1993 roku. Produkcja opowiada o przygodach chłopca, który notorycznie utrudniał życie swojemu sąsiadowi George'owi Wilsonowi.

Fani tej rodzinnej produkcji z pewnością pamiętają scenę, w której Dennis zniszczył protezę ulubionemu sąsiadowi, a w miejsce jedynek wstawił dwie gumy do żucia, lub gdy w dobrej wierze, próbując ratować jego dom przed złodziejem, zrujnował wielkie wydarzenie w życiu sąsiada, na które pracował przez ostatnie lata. Mimo tego, że film po premierze nie zdobył najlepszych recenzji, okazał się absolutnych hitem kasowym. Na całym świecie zarobił ponad 115 milionów dolarów przy budżecie zaledwie 35 milionów.

Co dziś dzieje się z tytułowym Dennisem? Ta rola przyniosła chłopcu światową sławę, jednak nie była jego debiutem aktorskim. Jednak pomimo ogromnego sukcesu już w wieku 6 lat, Mason Gamble nie od razu powrócił na wielkie ekrany. W późniejszym życiu zagrał jeszcze w kilku produkcjach, m. in. w "Zdarzyło się jutro", "Ostry Dyżur", "Krok od domu" czy "CSI: Kryminalne zagadki Miami". W 2010 roku wycofał się jednak z aktorskiego życia. Skupił się na kształceniu. Studiował stomatologię na UCLA, jednak ostatecznie zmienił kierunek, aby kształcić się w kierunku biologa morskiego. Prywatnie pozostaje w szczęśliwym małżeństwie z Sarah Gamble, z którą wziął ślub w 2017 roku. Poznalibyście go dzisiaj?

"Dennis rozrabiaka" obok Kevina był najpopularniejszym chłopcem w latach 90.!

Poznalibyście go dzisiaj?

Mason Gamble ma dziś 34 lata. Jest biologiem morskim i szczęśliwym mężem! Ożenił się z Sarą Gamble w 2017 roku. W sieci dostępny jest jego ślubny film. Fani żartują: "Mamy nadzieje, że pan Wilson był obecny na przyjęciu!"