Już 31 grudnia na antenie Polsatu zobaczymy wielki sylwestrowy koncert z Gdyni z udziałem najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Tym razem stacja zabierze widzów w "Sylwestrowy Rejs Przebojów". Możemy spodziewać się więc doskonałej zabawy. Przypomnijmy: Sylwestrowa Moc Przebojów w Gdyni: Nowa reklama wielkiego koncertu z Dodą, Farną, Lisowską...

Z pewnością najjaśniejszym punktem całej imprezy będzie występ Dody. Artystka specjalnie na tę okazję przygotowuje wielki show z udziałem chociażby kilkudziesięciu marynarzy. Najważniejsze jednak będą przeboje - artystka uraczy nas swoimi największymi hitami - m.in. "Nie daj się" oraz "2 bajki". Ponadto - zaśpiewa nowy, premierowy singiel, do którego teledysk zobaczymy również w Sylwestra. Co więcej, mówi się, że piosenkarka wykona cover Cher. Motyw marynarzy pasuje jednak do największego jej hitu "If I could turn back time".

Czekacie na występ Dody?

