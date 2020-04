Anna Kalczyńska, gwiazda "Dzień Dobry TVN", podczas kwarantanny namówiła dzieci na wyjątkowe zadanie!

Anna Kalczyńska pracuje teraz w „Dzień dobry TVN”, w systemie zmianowym. Trzy dni z rzędu jest dla widzów, potem ma bardzo dużo wolnego – dla swoich dzieci: 10-letniego Jasia, 8-letniej Hani i rok młodszej Krysi. Jak sobie radzi z w domu z trójką dzieci i jak pomaga im się uporać z trudnymi emocjami? I w końcu, jak planuje obchodzić urodziny dzieci w kwietniu?!

Anna Kalczyńska twierdzi, że najbardziej brakuje jej teraz kontaktu z najbliższymi. W wywiadzie dla "Flesza" zdradziła, jak obchodziła niedawno urodziny swojego teścia.

„Razem z dziećmi pojechaliśmy do mojego teścia, który obchodził urodziny. Dziadek Andrzej wyszedł na balkon, a my na dole śpiewaliśmy mu „Sto lat”. To był bardzo wzruszający moment. Nigdy przez myśl mi nie przeszło, że w ten sposób można obchodzić urodziny, nie mogliśmy dziadka nawet przytulić”, opowiada Anna.