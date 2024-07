Cleo pomaga dzieciom z domów dziecka! Piosenkarka przygotowała sympatyczną niespodziankę na święta. Będzie odwiedzać domy dziecka, które się do niej zgłosiły do 9 grudnia i spędzać święta z dzieciakami! Znamy szczegóły „Gwiazdki z Cleo”!

UWAGA KOCURY - AKCJA!!!! ⭐️⭐️⭐️Kochani!!! Święta coraz bliżej, a ja chciałabym Was namówić, żeby w tym rodzinnym czasie,...

