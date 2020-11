Szokująca teoria Donatana o dotacjach dla gwiazd: "Rząd skłócił świat muzyczny, ludzie nienawidzą chciwych artystów"

W miniony weekend tematem numer jeden w polskich mediach były milionowe dotacje dla artystów związane z pandemią koronawirusa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że w ramach Funduszu Wsparcia Kultury pomoc finansową, o łącznej wartości 400 mln złotych, otrzymają wszelkie instytucje artystyczne (teatry, opery, filharmonie) oraz poszczególni artyści, między innymi Radosław Liszewski z zespołu Weekend, Beata Kozidrak czy firma braci Golec.

Po wielu kontrowersjach, minister kultury, Piotr Gliński, ogłosił tymczasowe wstrzymanie wypłat:

Szanowni Państwo, zamiast projektu ustawy antycelebryckiej zdecydowaliśmy wstrzymać wypłaty FWK do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Instytucje i przedsiębiorcy kultury czekają na to wsparcie. Wkrótce stosowny komunikat" - napisał na Twitterze Piotr Gliński.

Wiele gwiazd zabrało już głos w tej sprawie. Tym razem do całej sytuacji odnieśli się Donatan oraz Cleo. Producent nie szczędził mocnych słów w stronę artystów, którzy chętnie "wyciągnęli ręce" po środki finansowe i jednocześnie stwierdził, że rząd skłócił i podzielił muzyczny świat.

Teraz kiedy rząd wstrzymał wypłaty dla "artystów" każdy napisze, że on by nie chciał i nie brał i gardzi tym a jak ogłosili że rozdali 400milionów to mi się telefon urywał z pytaniami "gdzie to można zgłosić?, jeszcze można? Ja nie wiedziałem, co trzeba zrobić?" Hahahahah. Swoją drogą mistrzowsko rząd pozamiatał krzykaczy, złapał ich na haczyk mamony, podzielił i skłócił świat muzyczny, teraz ludzie też nienawidzą chciwych artystów Nikt im nie będzie wierzył w antyrządowe deklaracje skoro tak grzecznie wyciągali ręce po kasę Socjotechnika 10/10 szanuję! - napisał Donatan na swoim Facebooku.