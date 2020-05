Clavi cut to najmodniejsza fryzura na lato 2020. Wyszczupli nawet bardzo okrągłą twarz

Najmodniejsza fryzura na lato 2020? Przedstawiamy wam cięcie "clavi cut", w którym najpierw zakochały się wielkie gwiazdy, takie jak: Emma Watson, Emma Roberts, Scarlett Johansson czy Kim Kardashian. Potem ten trend z czerwonego dywanu znalazł pokaźne grono fanek na Instagtamie - Instagramerki na całym świecie oszalały na punkcie clavi cut. Jak wygląda clavi cut? Komu pasuje? A kto powinien o te fryzurze zapomnieć?

Clavi cut - najmodniejsza fryzura na lato 2020

Clavi cut to fryzura, która jest idealna raczej dla prostych lub delikatnie falowanych włosów. W clavi cut włosy są obcięte mniej więcej do linii obojczyków, z przodu są delikatne dłuższe. Kiedy fryzjer tworzy na twojej głowie clavi cut, najczęściej robi to za pomocą maszynki, tak żeby końcówki były bardzo delikatnie postrzępione. Bo clavi cut oznacza "tępe cięcie". Odpowiednio ścięte włosy same się układają, dzięki czemu możesz zapomnieć o ich codziennej stylizacji.

Clavi cut to fryzura idealna na każdą okazję - na co dzień, jak i na wielkie wyjście. Clavi cut będzie wyglądać wspaniale z tzw. efektem "glass hair". Włosy możesz również wystylizować na delikatne fale, tak żeby stworzyć piękny, plażowy look.

Clavi cut to fryzura polecana kobietom z okrągłą twarzą. Dłuższe kosmyki włosów subtelnie opadające na twarz sprawią, że nasze rysy zostaną podkreślone, a okrągły kształt subtelnie ukryty. Clavi cut to fryzura idealna również dla cienkich włosów, które dzięki temu cięci zyskają więcej objętości.

Na Instagramie clavi cut jest jednym z największych fryzjerskich hitów.