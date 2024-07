Wczoraj wieczorem w Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie odbyła się inauguracja lata pod znakiem pysznego Rafaello. Na wieczorze, który uświetnił występ Ani Dąbrowskiej zjawił się tłum gwiazd w letnich stylizacjach. A wśród nich dwie przyszłe mamy.

Kasia Cichopek na imprezie pojawiła się w niebieskim kombinezonie. Swojego czarnego boba skontrastowała szminką w kolorze elektryzującego różu. Miks w tym stylu to zawsze dobre rozwiązanie! Chociaż u Kasi Cichopek nie widać jeszcze ciążowego brzuszka, to u Doroty Gardias bardzo.

Prezenterka ukryła go pod luźną bluzką w kolorze baby blue. My i tak zauważyliśmy jak pięknie się odznacza na materiale. Dorota Gardias podobnie do swoich wielu koleżanek z branży również stawia na galanterię skórzaną od Michaela Korsa. Jej biała torebka to koszt ok. 1,200 złotych.

Zajrzyjcie do galerii zdjęć z imprezy Rafaello: