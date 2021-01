Ciężarna Monika Mrozowska rozwścieczyła fanów. Wszystko przez jedno zdjęcie. "Beznadzieja"

Ostatnie zdjęcie Moniki Mrozowskiej nie wszystkim przypadło do gustu. Jak się okazuje, kiedy ciężarna gwiazda "Rodziny zastępczej" pochwaliła się w mediach społecznościowych ujęciem z imprezy, pod postem natychmiast rozpętała się burza. Niektórzy internauci nie mieli litości, a wszystko przez butelkę szampana, która znalazła się w ręku aktorki.

Monika Mrozowska pochwaliła się zdjęciem z sylwestra. Fani są oburzeni

Ostatnia doba to prawdziwy wysyp noworocznych zdjęć. Jak się okazuje, gwiazdy chętnie pokazują swoim fanom, jak spędziły tą jedyną noc w roku, wygląda jednak na to, że kiedy Monika Mrozowska postanowiła pochwalić się pewną fotografią i złożyć obserwatorom najlepsze życzenia, nie miała pojęcia, że w rozpęta aż taką burzę. Gwiazda, która we wrześniu ogłosiła wesołą nowinę, opublikowała w mediach społecznościowych kadr, na którym nie tylko widać sporych rozmiarów ciążowy brzuszek, ale również butelkę szampana, którą przechyla do swoich ust. Choć napój był oczywiście bezalkoholowy, komentarze internautów mówią same za siebie.

- Beznadzieja. Zdjęcie jest beznadziejne i sorry, ale nie lubię nawet gdy na butelce niby 0% - Niech sobie będzie i 00, ale to i tak zdjęcie nie na miejscu - Sorry ale nie podoba mi się to zdjęcie, nawet jak jest 00 procent - To jest po prostu strasznie wulgarne

Oczywiście nie zabrakło głosów, które stawały w obronie gwiazdy. Co sądzicie o całym zamieszaniu? Czy takie zdjęcie faktycznie jest nie na miejscu?

