Klaudia Halejcio przeżyła chwile grozy tuż przed porodem! Dziwi się, że lekarz wysłał ją do domu

Narodziny pierwszego dziecka Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli zbliżają się naprawdę wielkimi krokami! O tym, że gwiazda serialu "Klan" jest w ciąży, dowiedzieliśmy się ponad pół roku temu. W sylwestrową noc Agnieszka zdradziła swoim fanom, że zostanie mamą. Od tamtej chwili minęło sporo czasu, a aktorka ma już bardzo duży ciążowy brzuszek. Teraz wszystko wskazuje na to, że poród może rozpocząć się w każdej chwili. Skąd taki wniosek? Ostatnio internauci zauważyli, że brzuch przyszłej mamy obniżył się , a teraz Agnieszka zdradziła, że już spakowała się do szpitala. Agnieszka Kaczorowska szykuje się do porodu Agnieszka Kaczorowska pokazała swoim fanom, jak wygląda zawartość i sama torba, którą zamierza zabrać ze sobą do szpitala. Co ciekawe, swoją torbę ma również przyszły tata, Maciej Pela. Torby do szpitala spakowane❗️- napisała Agnieszka Kaczorowska. (...) Pakowanie torby do szpitala to niełatwe zadanie, zwłaszcza po raz pierwszy...☺️ Pomogła mi w tym rozpiska, którą otrzymałam ze szpitala, a także moja położna i moja siostra - tłumaczy celebrytka. Co Agnieszka Kaczorowska zabierze ze sobą do szpitala? Przyszła mama spakowała m.in. koszulę do porodu, dokumenty, kosmetyki oraz ciuszki i kocyk dla dziecka. A co znalazło się w torbie jej męża? Okazuje się, że Maciej Pela również przygotował się do wizyty w szpitalu. Do swojej torby spakował ładowarkę do telefonu, termos z kawą i pieluchy dla ich córeczki. Zobaczcie, jak w zaawansowanej ciąży prezentuje się Agnieszka Kaczorowska. Gwiazda "Klanu" lada dzień zostanie mamą! Agnieszka Kaczorowska spakowała torbę do szpitala Przyszła mama pokazała, co spakowała do szpitala