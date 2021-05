Ciężarna Ida Nowakowska zmieniła fryzurę! "Przyszliśmy zrobić włosy na powitanie dzidziusia"

Pierwsze dziecko ldy Nowakowskiej ma pojawić się na świecie lada moment, a poród gwiazdy został zaplanowany na początek maja! Przyszła mama jednak nie zwalnia tempa i nie planuje długiego urlopu macierzyńskiego, a także co chwilę zaskakuje swoich fanów. Jak widać Ida Nowakowska nawet w zaawansowanej ciąży może pochwalić się świetną formą, a jej ostatnie nagranie, na którym robi szpagat, prowadząc dziecięcy wózek, dosłownie zelektryzowało jej fanów. Okazuje się, że gwiazda jest już całkowicie gotować, by powitać na świecie swojego synka i na tę okazję postanowiła nawet przejść metamofozę i wybrać się do fryzjera!

Nowa fryzura Idy Nowakowskiej

Ida Nowakowska tuż przed samym porodem postanowiła przejść niemałą metamorfozę. Jak się okazuje, gwiazda, która jest w 9. miesiącu ciąży postanowiła pójść do fryzjera i zabrała tam również swoją mamę i męża, przyznając, że wszyscy szykują się do powitania na świecie swojego synka. Jak widać grafik zapracowanej przyszłej mamy naprawdę pęka w szwach, bo chwilę na takie przyjemności, Ida Nowakowska znalazła dopiero po godzinie 22!

Salony fryzjerskie są otwarte, więc my tutaj całą rodziną przyszliśmy. Ja, mama i Jack, zrobić włosy na powitanie dzidziusia, żeby nas wszystkich pokochał, żebyśmy ładnie dla niego wyglądali - mówiła rozbawiona na swoim InstaStory.

Na jaką fryzurę zdecydowała się Ida Nowakowska? Gwiazda wybrała się do swojej zaufanej fryzjerki, która od dłuższego czasu dba o jej włosy, również podczas występów telewizyjnych. Jak się okazuje, przyszła mama postanowiła odświeżyć swój kolor i zdecydowała się na rozjaśnienie włosów i modny efekt sombre, a na głowie Idy Nowakowskiej pojawiły się pasma w kolorze ciepłego blondu. Musimy przyznać, że ta metamorfoza jest naprawdę udana, a ciężarna gwiazda wygląda promiennie jak nigdy! Co sądzicie o takiej przemianie?

