Ciężarna Ida Nowakowska ma... kolejną pracę! I tym razem nie jest to telewizja 

Ida Nowakowska, która pod koniec stycznia ogłosiła, że jest w ciąży, a jej długo wyczekiwany synek na przyjść na świat już w maju. Choć poród zbliża się wielkimi krokami, przyszła mama nie zwalnia tempa i wiele wskazuje na to, że wcale nie zrobi sobie przerwy od kariery, bo właśnie dostała kolejny angaż - tym razem wcale nie w telewizji. Prowadząca "Pytania na śniadanie" i jurorka "Dance Dance Dance" w mijającym tygodniu miała swój kolejny debiut, czym pochwaliła się fanom!

Ciężarna Ida Nowakowska dostała kolejną pracę

Ida Nowakowska cieszy się ogromną popularnością i sympatią widzów. Przyszła mama, którą cała Polska poznała jako wybitną tancerkę w programie "You Can Dance", dziś jest prawdziwą telewizyjną osobowością - od 2018 roku gwiazda poprowadziła takie formaty, jak „Bake Off Junior”, „Bake Off - Ale ciacho!”, „Pytanie na Śniadanie”, „Ameryka da się lubić”, czy "The Voice Kids", a także zasiadła w jurorskim fotelu "Dance Dance Dance".

Teraz 30-latka zmierzy się z kolejnym zawodowym wyzwaniem, jakim jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.

W środę, 14 kwietnia, zadebiutuje nowa seria podcastów Polskiego Radia Dzieciom, poświęconych ciąży i macierzyństwu. Premierowych audycji będzie można słuchać co środa na platformie Podcasty.polskieradio.pl - poinformowała kilka dni temu na swoim InstaStories.

Jak się okazuje, Ida Nowakowska nie kryje ekscytacji nowym projektem, a podczas audycji "Strefa Rodzica" postanowiła powiedzieć o nim znacznie więcej. Gwiazda przeprowadza rozmowy z ekspertami, którym zadaje najbardziej nurtujące pytania, a tych jako przyszła mama pewnie ma dość sporo.

Mam wielką przyjemność i zaszczyt rozmawiać ze specjalistami w różnych dziedzinach, jeśli chodzi o ciążę: dietę, fitness, czyli ruch w ciąży, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o sam poród. Mamy całą gamę najlepszych osób, które dzielą się swoim doświadczeniem specjalistycznym i prywatnym. Gdzieś te rozmowy ciążowe kończą się na porodzie, a to przecież dopiero początek tej wspaniałej przygody! To przygotowanie do tej wspaniałej przygody - zdradziła Ida Nowakowska dodając, że podcasty będą dla kobiet, jak i mężczyzn.

Jak informuje portal Wirtualnemedia, poza Idą Nowakowską w roli prowadzących występują również Marta Powałowska, Agata Puścikowska, dr Joanna Neuhoff-Murawska, Aleksandra Jasińska-Klimaszewska oraz Joanna Ficińska.

Zobacz także: Ida Nowakowska ma już dość! Gwiazda TVP odpowiedziała na kontrowersje o krytyce Roxie Węgiel w "Dance Dance Dance"

Brzuszek Idy Nowakowskiej jest już pokaźnych rozmiarów, a synek gwiazdy pojawi się na świecie lada moment. To jednak nie powstrzymuje jej kariery, a wręcz przeciwnie. Ida Nowakowska dostała kolejną posadę!

Znana tancerka, która od wielu lat idealnie sprawdza się w roli telewizyjnej prowadzącej, tym razem poprowadzi podcast!

Głównym tematem programu ma być macierzyństwo i ciąża. Gwiazda nie kryje ekscytacji.