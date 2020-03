Ciężarna Agnieszka Radwańska gra w tenisa w domu! Gwiazda ma już naprawdę duży brzuszek!

Agnieszka Radwańska zgodnie z zaleceniami pozostała w domu! Ciężarna gwiazda postanowiła jednak spędzać ten czas aktywnie i wspólnie z mężem, w ich własnym mieszkaniu, zagrała w... tenisa! Przy okazji była tenisistka pochwaliła się już naprawdę dużym brzuszkiem! Koniecznie zobaczcie najnowsze nagranie Agnieszki Radwańskiej!

Agnieszka Radwańska podczas "narodowej kwarantanny" gra w tenisa w domu!

Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa w Polsce spowodowała, że rząd podjął radykalne kroki. Zamknięte zostały między innymi placówki oświatowe i kulturalne, ograniczono działalność barów, restauracji i galerii handlowych. Jak wiadomo Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu apeluje, aby w pozostać przez ten czas w domach.

W związku z tym wiele gwiazd przyłączyło się do akcji "Zostań w domu". Za pośrednictwem mediów społecznościowych apelują do fanów o przebywanie w swoich mieszkaniach. Aktorzy, wokaliści, a nawet sportowcy pokazują, jak można w ciekawy sposób zabić nudę, kiedy spędza się tyle czasu w domu. Do tego grona zalicza się także spodziewająca się dziecka Agnieszka Radwańska, która ostatnio zamieściła filmik ze swojej domowej gry w tenisa!

Tenis..w domu💪🎾😉 #zostańwdomu #sportwdomu - napisała pod nagraniem Agnieszka Radwańska.

Fani w komentarzach pod postem dali wyraz swojego zachwytu!

- Ale czadowo 💥😍 - Haaah świetne! 🔥Każdy sposób jest dobry 😁 - Kreatywność na wysokim poziomie 😘😘😘 - Forma dalej jest 💪😍 dużo zdrówka Aga dla Ciebie 😍 #stayhome - piszą zachwyceni fani gwiazdy.

Przy okazji możemy zaobserwować, że Agnieszka ma już naprawdę duży brzuszek! Oczywiście przyszłej mamie życzymy dużo zdrowia i siły. Jednocześnie cieszymy się, że była tenisistka w tak fantastyczny sposób zachęca swoich fanów do pozostania w domu w okresie społecznej izolacji.

Agnieszka Radwańska już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą!

Gwiazda o swojej ciąży poinformowała w wyjątkowy sposób! Na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie, na którym pokazała malutkie, dziecięce buciki! Była tenisistka napisała pod fotografią, że teraz przed nią rozpoczyna się nowy etap w życiu.