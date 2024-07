A co sądzi o Justinie Bieberze i czy wybiera się na koncert? Który chłopak z 1D jest najprzystojniejszy?:

- Nie słucham Justina Biebera i nie wybieram się na jego koncert. Wiem, że to utalentowany młody człowiek, ale nic poza tym. Co do One Direction – nie znam ich twórczości. Nigdy nie zastanawiałam się, który z nich jest najfajniejszy.