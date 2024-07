Katarzyna Zielińska jest już w zaawansowanej ciąży i po kilku miesiącach ukrywania swojego stanu, teraz coraz chętniej go eksponuje. Aktorka jest niezwykle aktywna zawodowa, możemy też regularnie podziwiać ją na rozmaitych medialnych wydarzeniach. Przypomnijmy: Cichopek i ciężarna Zielińska na opłatku w spa. Obie założyły spodnie

Tak duża aktywność ciężarnej gwiazdy to nie przypadek. Okazuje się bowiem, że Kasia nie planuje praktycznie żadnego urlopu macierzyńskiego, a tak przynajmniej twierdzi kolorowa prasa. Jak donosi "Fakt", przerwa Zielińskiej po porodzie potrwa zaledwie miesiąc. Już kilka tygodni po narodzinach dziecka aktorka wróci na plan kolejnego sezonu serialu "O mnie się nie martw". W okresie samej ciąży również zamierza pracować dopóki pozwoli na to jej stan.

Przez pierwszy miesiąc będą kręcić sceny bez udziału Kasi, to oczywiste. Potem dołączy do ekipy na planie. Ona nie umie usiedzieć w miejscu. Będzie pracować do ostatniej chwili, a już planuje projekty na przyszły rok, więc nie ma mowy o przerwie - donosi znajomy Zielińskiej w rozmowie z "Faktem".