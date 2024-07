Christina Aguilera od kilku lat ma wyraźne problemy z wagą. Niegdyś bardzo szczupła gwiazda mocno przytyła i wyglądała na zaniedbaną. Miłość do swojej nowej sylwetki proklamowała nawet w singlu "Your Body", ale wygląda na to, że w końcu postanowiła wrócić do dawnego wizerunku i szczuplejszej sylwetki.

Na wczorajszej gali magazynu TIME, Aguilera zachwyciła wszystkich swoją nową figurą i świetnie dopasowaną sukienką. Widać było, że mocno straciła na wadze i wraca do formy ze szczytowego momentu kariery. Nie zrezygnowała wprawdzie z charakterystycznego już dla siebie mocnego makijażu, ale w połączeniu z fryzurą w stylu gwiazd Hollywood lat 30-tych wyglądała świetnie. Wygląda na to, że wokalistka ostro pracuje nad powrotem do szczupłej figury i pierwsze efekty są powalające. Nam aż trudno było w nie uwierzyć.

Myślicie, że przeszła na ostrą dietę? Wolicie ją w takiej wersji czy z paroma kilogramami więcej? Zobacz: Christina stała się karykaturą siebie

