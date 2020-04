Chris z "Hotel Paradise" najbardziej lubianym uczestnikiem programu? Internautki rozpływają się nad jego wrażliwością!

Pierwsza edycja "Hotel Paradise" dobiega końca! To oznacza, że widzowie przez cały sezon mieli okazję dokładnie poznać wszystkich uczestników i wielu z nich musiało spotkać się z krytycznymi opiniami, oprócz Chrisa! To on zdobył serca widzów szczerą postawą i wrażliwością. Na Instagramie pod jego zdjęciem fanki programu okrzyknęły go najlepszym uczestnikiem, a ilość komplementów, jakie otrzymał mężczyzna, może zaskoczyć! Przeczytajcie, dlaczego Chris zasłużył na ten tytuł!

Dlaczego Chris z "Hotel Paradise" został ulubieńcem widzów?

Chris w programie pokazał, że jest wrażliwym i pewnym siebie mężczyzną, który nie zamierza tworzyć intryg przeciwko innym uczestnikom. Te cechy docenili widzowie reality-show, a w szczególności fanki, które na Instagramie rozpływają się nad Chrisem:

Najlepszy uczestnik! ❤️ - napisała pod zdjęciem Chrisa jedna z Internautek.

Szybko okazało się, że podobne zdanie na temat tego uczestnika mają inne Internautki. I w jego kierunku popłynęła fala komplementów:

Jest cudowny i słodki pokazał, że jest uczuciowy, miły, sympatyczny i wszystko na plus Chris to świetny facet, a ta wrażliwość u niego, której nie było widać na początku programu działa bardzo na plus Jego oczy są szczerze i prawdziwe 😍 a oczy są zwierciadłem duszy😍❤️ Bardzo dobry facet ❤️ zasługuje w życiu na troskliwą i kochająca Go kobietę 😍👌

Niestety nie wszyscy fani programu pozytywnie oceniają związek Marietty i Chrisa. Niektórzy wprost piszą, że to mężczyźnie bardziej zależy, a Mari przyszła do "Hotelu Paradise" jedynie po wygraną!

Szkoda tylko że się tak nakręca bo Mariecie chyba zależy tylko na wygranej A nie na nim. Ale spoko gościu jest. - napisała inna Internautka.

A jak Wy oceniacie Chrisa? Faktycznie zasłużył na tytuł najlepszego uczestnika "Hotel Paradise"?

Chris jest uważany za najszczerszego uczestnika 1. edycji "Hotel Paradise".