Chris Rea był znanym brytyjskim wokalistą, gitarzystą i kompozytorem. Jego kariera rozpoczęła się w latach 70., a największą popularność zdobył w latach 80. i 90. XX wieku. Wśród jego najbardziej znanych utworów, oprócz „Driving Home for Christmas”, znajdują się także takie przeboje jak „The Road to Hell” i „On the Beach”. Łącznie sprzedał ponad 30 milionów płyt na całym świecie. Jego muzyka, będąca połączeniem rocka, bluesa i popu, zyskała uznanie fanów i krytyków na całym świecie.

„Driving Home for Christmas” – świąteczny klasyk

Największy rozgłos przyniósł mu utwór „Driving Home for Christmas”, który na stałe wpisał się w kanon świątecznych przebojów. Piosenka co roku wraca na listy przebojów w okresie Bożego Narodzenia, a jej nostalgiczny klimat i rozpoznawalna melodia czynią ją jednym z najczęściej granych utworów w radiu podczas świąt. Dla wielu fanów na całym świecie stała się ona symbolem powrotów do domu i świątecznego ciepła.

Śmierć Chrisa Rea - co wiadomo?

Chris Rea zmarł 22 grudnia 2025 roku w wieku 74 lat. Informacja została przekazana przez jego rodzinę w oficjalnym komunikacie. Artysta odszedł w szpitalu, po krótkiej chorobie, w otoczeniu najbliższych. Miejsce śmierci to Wielka Brytania, jednak szczegóły dotyczące okoliczności nie zostały podane. Rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.

Wielkim smutkiem informujemy o śmierci naszego ukochanego Chrisa. Odszedł dziś spokojnie w szpitalu po krótkiej chorobie, otoczony rodziną – czytamy w oświadczeniu.

Reakcje fanów i świata muzyki

Wiadomość o śmierci Chrisa Rea wstrząsnęła fanami na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów wspominających artystę, jego twórczość oraz wpływ, jaki miał na muzykę popularną. Dla wielu jego śmierć to symboliczne zakończenie pewnej epoki - epoki pełnej klasycznych brzmień, które łączyły pokolenia.

