Chris i Lexi pierwszą parą w "Hotel Paradise"!? Co działo się w 1. odcinku programu?

Pierwszy odcinek "Hotel Paradise" za nami! Uczestnicy po raz pierwszy dobrali się w pary i już pojawiła się zapowiedź konfliktów. Jako pierwsza do "Hotelu Paradise" przyjechała Lexi. 23-latka długo nie cieszyła się samotnością, bo dołączył do niej Chris. Para od razu wpadła sobie w oko, a trener personalny o blondynce powiedział do kamery: Ale dooopa!

Kolejna para, która pojawiła się w programie to Adam i Ola. Oni też szybko znaleźli wspólny język, ale do gry wkroczyła Viola, która zauroczyła egzotyczną urodą zarówno Adama, jak i Chrisa.

Uczestnicy zawierają pierwsze sojusze!

Mężczyźni podczas rozmowy przy barze rozmawiali o sojuszach, a tymczasem do kamery mówili wprost o walce o dziewczyny.

Ola jest naturalna, fajna. Lexi jest sztuczna bardzo! - powiedział Adam wprost podczas rozmowy z pozostałymi uczestnikami.

Kolejna uczestniczka Sandra była zaskoczona pozytywną atmosferą w programie. Bez ogródek wyznała, że to ma być dla niej przygoda życia. Otwarcie przyznała, że nie boi się konkurencji. Sandra od razu wpadła w oko Łukaszowi, który już na wstępie powiedział, że lubi blondynki. Jednak dla Łukasza konkurencją stał się Maciej, który spodobał się Sandrze na tyle, że ostatecznie to jego wybrała. Z kolei Adam już od początku programu cieszy się ogromnym powodzeniem. Spodobał się aż trzem uczestniczkom: Oli, Mariettcie i Wioli.

Kto połączył się w pary w "Hotelu Paradise"?

Pod koniec pierwszego odcinka przyszedł czas na tzw. "rajskie rozdanie" i Klaudia El Dursi poprosiła uczestników, aby połączyli się w pary. Okazuje się, że to nie było takie proste, ale ostatecznie powstały takie duety:

Chris i Lexi

Adam i Ola

Łukasz i Marietta/Viola

Maciej i Sandra

Niestety dziewcząt było więcej, a Viola i Marietta wybrały Łukasza, dlatego to on ostatecznie zdecyduje, kto pozostanie pierwszą singielką w programie. Na koniec pierwszego odcinka Lexi przyznała, że między nią a Chrisem jest chemia, niestety w przyszłym odcinku Viola będzie próbowała odbić mężczyznę pięknej blondynce. Czy jej się to uda?

Chris od pierwszych minut był zauroczony Lexi.

Instagram

Już w pierwszym odcinku zaczęły się spekulacje!

Lexi w 2. odcinku "Hotel Paradise" będzie miała konkurencję!