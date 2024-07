Zagraniczne gwiazdy prześcigają się w tym, aby to ich choinka zrobiła jak największe wrażenie na fanach. W tym roku swoją drzewko bożonarodzeniowe zaprezentowała już m.in. Victoria Beckham. Wokalistka postawiła w tym roku na oryginalność. Przypomnijmy: Victoria Beckham pochwaliła się choinką. Takiej jeszcze nie widzieliśmy

Reklama

Tradycją już jest, że co roku swoją choinką chwalą się również Kardashianki. W zeszłym sezonie ich ozdoba zdecydowanie wygrała konkurs na najpiękniejszą. Celebrytki miały więc bardzo trudne zadanie, by przebić ją w tym roku. Dziś Kris Jenner wrzuciła zdjęcie tegorocznego drzewka, i trzeba przyznać, że tak pięknej do tej pory ich rodzina nie miała. Oczywiście gwiazdy postawiły na przepych, a przystrojone zostały również schody i poręcz.

Ktoś jest w stanie przebić choinkę Kardashianek? Czekamy na Martę Grycan.

Zobacz: Nie mogło być inaczej: choinka Kardashianek przebiła wszystkich

Zobacz także

Choinka z zeszłego roku:

Reklama

Kim Kardashian w Elle