Ewa Chodakowska to najbardziej rozpoznawalna i kontrowersyjna trenerka fitness w Polsce. Wiele kobiet zawdzięcza jej swoje metamorfozy i zmiany w życiu na lepsze. Niewątpliwie to właśnie ona dokonała przełomu i podniosła Polki z kanap.

Na swoim koncie Chodakowska ma już kilka książek, własny klub fitness, a teraz także autorski program telewizyjny "Be Active. Ewa Chodakowska" na kanale Kuchnia +, który w minioną niedzielę miał swoją premierę. Program łączy kwestie kulinarne z tematyką fitness i zacheca widzów do prowadzenia zdrowego trybu życia. Trenerka wraz z dietetyczką, fizjoterapeutą i kucharzem pokazuje jak mądrze wprowadzić te zmiany do codziennego życia. W wywiadzie dla Plejada.pl Chodakowska tłumaczy ideę programu:

To jest pierwszy program, który podchodzi do człowieka kompleksowo. Mam nadzieję, że wiele osób, które zadają sobie pytanie: jak zacząć?, będzie mogło od początku do końca przejść kompletną metamorfozę

We wszystkich działaniach Ewę Chodakowską wspiera mąż Lefteris, który jest dla niej ogromnym wsparciem, co szczerze przyznaje w rozmowie:

Mój partner to dla mnie ogromna siła i inspiracja do działania, bo tak naprawdę większość rzeczy zaczęła się od Lefterisa, co bardzo mnie cieszy. Wspólnie pracujemy, wspólnie spędzamy czas, wspólnie trenujemy. Wymieniamy się pomysłami, wymieniamy się inspiracjami, także fajnie gdzieś współgramy ze sobą.

Dodatkowo trenerka zapewnia, że nie spocznie na laurach i na nowy nadchodzący rok zapowiadają się kolejne, ciekawe projekty:

Pojawiają się kolejne propozycje i ja tym propozycjom nie odmawiam. Cały czas się rozwijam, chcę gdzieś eksplorować płaszczyznę, na której się poruszam. Tak jak mówię zapraszam coraz to nowe osoby do współpracy, na rok 2015 szykują się wspaniałe projekty dodatkowe, o których jeszcze nie mogę mówić, a szkoda, bo już się cieszę na samą myśl.

