W Londynie z okazji 60-lecia panowania królowej Elżbiety II odbyła się wczoraj wielka impreza na której wystąpiły największe gwiazdy sceny muzycznej. Przed całą rodziną królewską zaśpiewała również Cheryl Cole. Zjawiskowa piosenkarka pojawiła się na uroczystości w długiej sukni z cekinów. Dół kreacji zdobił jasno-ciemny, delikatny materiał. Cheryl wyglądała pięknie.

Okazuje się, że kreacja na jaką zdecydowała się piosenkarka pochodzi z kolekcji polskiej projektantki Evy Minge! To nie pierwszy raz kiedy zagraniczna gwiazda zakłada projekty Minge. Jednak to właśnie dzięki Cheryl Cole kreacją zachwycały się w ostatnich dniach portale modowe na całym świecie. Ciekawe co na ten temat powie Wojewódzki, który niedawno stwierdził, że: "Minge robi nam międzynarodowy obciach".