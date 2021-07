Doda i jej mama zdradziły nam swoje rodzinne sekrety! "Obie jesteśmy takie aparatki, że szok"

Jedna za drugą skoczyłaby w ogień! Obie mają „charakterek” i podobne poczucie humoru. O kim mowa? O Dorocie Dodzie Rabczewskiej i jej mamie, Wandzie Rabczewskiej. Obie panie przyjęły zaproszenie do letniego kwestionariusza "Party", w którym zdradziły, jak udało im się zbudować tak silną więź, za co kochają się najbardziej i... co je najbardziej denerwuje w drugiej! Ich szczerość powala na kolana!

Jako pierwsza na pytania odpowiadała Doda! Sprawdźcie, co artystka powiedziała o mamie!

Zobacz także: "Dziewczyny z Dubaju": Doda zdradziła, do czego zmusiła ją Maria Sadowska!

Najbardziej lubię, gdy razem...

Wygłupiamy się, gotujemy i spędzamy czas na nicnierobieniu z tatą.

Od zawsze podziwiam moją mamę za...

Za wielkie serce, empatię, bezgraniczną miłość do swoich dzieci i męża. Za skromność, pokorę, chęć poświęcania się dla innych i umiejętność wybaczania. Mama powtarza mi, że dobrocią można wygrać wszystko. Jest też ogromną dyplomatką i potrafi mi załatwić naprawdę wszystko! Przysłowie „gdzie diabeł nie może, tam babę pośle” powinno być zmienione na „tam Wandę pośle”:)

Mama byłaby w szoku, gdyby wiedziała, że kiedyś...

Nie byłaby w szoku, ponieważ jest moją najlepszą przyjaciółką i wie o mnie wszystko. Nigdy przed nią niczego nie ukrywałam i jako matka wykonała kawał dobrej roboty, ponieważ potrafiła zdobyć zaufanie zbuntowanej artystki. Dożywotnio!

Zdecydowanie za rzadko mówię mojej mamie, że...

Wszystko najlepsze chciałabym jej mówić częściej.

Najbardziej bałam się o mamę, gdy...

Gdy mama zachorowała na raka parę lat temu.

Najdotkliwszą karą w dzieciństwie było dla mnie...

Zmuszanie mnie do sprzątania swojego pokoju.

Marzę, by mama już nigdy...

Nie płakała, nie martwiła się przeze mnie i moją pracę, nie czytała okropnych artykułów, nie zamartwiała się moim życiem prywatnym, nigdy nie zachorowała i miała piękną, spokojną starość z tatą.

Najpiękniejsze słowa, jakie usłyszałam od mamy, to...

Mama całe moje dzieciństwo, a potem dorosłe życie codziennie powtarzała mi same wspaniałe rzeczy! Przez to latami budowała moją wartość, moje poczucie pewności siebie i moją odwagę. Dzięki niej nie boję się życia.

Gdybym mogła cofnąć czas...

Mniej bym się z mamą kłóciła, na więcej rzeczy machnęłabym ręką, częściej bym się jej słuchała i nie byłabym taka nerwowa, ale... czasami na to nie mam wpływu ;)

Kiedy nikt nie widzi, razem z mamą...

Plotkujemy jak wściekłe! Mamy czarne poczucie humoru, jesteśmy sarkastyczne i wygłupiamy się tak, że nawet tata z nami nie wytrzymuje. Obie jesteśmy takie aparatki, że szok. Potrafimy zrobić z igły widły w sekundę, ale również w sekundę nam przechodzi i już się z tego śmiejemy. Mama ma ogromny temperament i wielką charyzmę, gdyby nie poświęciła się dzieciom, byłaby jeszcze większą osobowością w polskim show-biznesie niż ja.

WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Zobacz także: Festiwal filmowy w Monako 2021. Doda rusza z nowym projektem. Znamy szczegóły

O wybrykach Doroty w dzieciństwie, jej buntowniczym charakterze i nauce samodzielności opowiedziała jej mama, Wanda Rabczewska.

Najbardziej lubię, gdy razem...

Śmiejemy się z byle czego, bo mamy podobne poczucie humoru. Lubię też, jak Doronia je z apetytem

moje potrawy i gdy razem oglądamy zdjęcia i wspominamy...

Dorota imponuje mi tym, jak...

W mojej córce imponuje mi jej zaradność, inteligencja i recepta na wyjście z niemal każdej sytuacji, ale też mnogość talentów. Potrafi zadbać sama o siebie, o rzeczy materialne i niematerialne, o duszę i o ciało. Oczywiście nieraz jest to okupione bólem, cierpieniem i wysiłkiem, ale robi to – i tym mi imponuje! Bardzo, ale to bardzo zadziwiają mnie jej błyskawiczne, błyskotliwe, absolutnie trafione, a jednocześnie przezabawne riposty :)

Największy numer, jaki wycięła nam córka...

Pewnego razu, kiedy Dorotka miała około 5–6 lat, cały czas wołała mojego męża do łazienki, mówiąc, że na podłodze jest pełno wody. Ja tę wodę wycierałam, a ona wciąż się pojawiała. Mąż zszedł piętro niżej, już chciał jakąś rurę rozkręcać, ale zatrzymało go przeczucie. Wrócił, schował się i podglądał, co się dzieje. I co zobaczył? Jak ten mały szkrab wylewa na podłogę wodę z garnka! Śmiechu było co niemiara!

Zdecydowanie za rzadko mówię mojej córce, że...

Jestem z niej bardzo, ale to bardzo dumna, że tak dobrze poradziła sobie jako nastolatka i radzi sobie teraz w show-biznesie, i że potrafi podnieść się po porażkach miłosnych. Ma w sobie radość dziecka i pogodę ducha, nie zraża się i brnie do przodu, szukając szczęścia, bez pretensji do kogokolwiek.

Najbardziej bałam się o Dorotę, gdy...

Jako 14-latka wyjechała do Warszawy i zamieszkała wśród obcych ludzi. Sama musiała troszczyć się o wszystko, uczyć się i występować w teatrze Buffo, wracać ze spektakli późną nocą.

Najsurowsza kara, jaką Doda dostała w życiu, to...

Nigdy nie było potrzeby, by ją za cokolwiek karać. Była dzieckiem bardzo zaradnym. Nigdy na nic nie narzekała, a przy naprawdę wielu zajęciach (sport, muzyka, taniec) zawsze była zadowolona, radosna i bardzo, bardzo pozytywna!

Chciałabym, aby Dorota...

Znalazła prawdziwą, odwzajemnioną miłość, a zawodowo – żeby nigdy nie poczuła smaku niespełnienia.

Jedyną cechą, której nie toleruję w Dorocie, jest...

Chyba jej bałaganiarstwo. Chociaż jednocześnie podziwiam, że w tym wszystkim wie, gdzie co jest, zawsze ma uporządkowane wszystkie sprawy i nigdy o niczym nie zapomni.

Całą rozmowę z Dodą i Wandą Rabczewską przeczytasz w nowym "Party".

Doda i jej ukochana mama Wanda Rabczewska udzieliły wywiadu magazynowi "Party". Opowiedziały w nim o wyjątkowej więzi, jaka je łączy i zdradziły kilka rodzinnych sekretów.

East News

Pani Wanda Rabczewska jest największą fanką i najlepszą przyjaciółką swojej córki. Doda wie, że może powiedzieć swojej mamie absolutnie wszystko i nigdy przed nią niczego nie ukrywa. Piosenkarka ma ze swoją mamą wyjątkowe i piękne relacje!