Łukasz Piszczek, Kuba Błaszczykowski i Łukasz Fabiański zostali bohaterami filmu "Chcę więcej", którego premiera już 1 września. Film ma 47 minut i został zrealizowany w Polsce oraz we Francji, podczas przygotowań i występów polskiej kadry na Euro 2016.

Co działo się w polskiej szatni po wygranym meczu z Irlandią Północą? Jak zachowywali się polscy piłkarze, gdy Kuba Błaszczykowski nie wykorzystał karnego podczas meczu o półfinał z Portugalią? O czym w pokojach hotelowych rozmawiali piłkarze po meczu? Tego wszystkiego dowiecie się z filmu, który pojawi się jutro na kanale "Łączy nas piłka". Głównymi bohaterami filmu są Łukasz Piszczek, Kuba Błaszczykowski i Łukasz Fabiański. (Zobacz: Łukasz Piszczek na wakacjach bez koszulki. Ależ on ma ciało! Lepsze niż Lewandowski?)

Co jeszcze twórcy mówią o filmie?

Już wkrótce na portalu "Łączy nas piłka" będziecie mogli zobaczyć film, który przygotowywaliśmy dla Was w ostatnich miesiącach. Materiał, który ma wymiar o tyle wyjątkowy, że ogromną większość scen w nim zawartych, widzieli do tej pory tylko nieliczni. To świeże, ale też pełne emocji spojrzenie na to, co działo się we Francji wtedy, kiedy spoglądała tam cała Polska. W ostatnich latach przyzwyczailiśmy Was do zakulisowych materiałów, które piłkarze zabarwiali wyjątkowym poczuciem humoru. Tym razem, przedstawiamy wam nieco inną perspektywę tego, co działo się wewnątrz kadry.