Zagraniczne gwiazdy są o wiele bardziej otwarte w tematach seksualności, niż polskie. Ostatnio o swoich łóżkowych fascynacjach opowiedział Channing Tatum. Przystojniak, bożyszcze kobiet, otwarcie biseksualny i gwiazda filmu "Magic Mike" zaskoczył wszystkich, kiedy w rozmowie z serwisem The Hollywood Gossip wyznał, że marzy mu się seks z Georgem Clooney'em, do którego ma słabość od pewnego czasu.

- Jakiś czas temu spędziłem sporo czasu z Georgem Clooney'em. Stwierdzam, że to najbardziej atrakcyjny i seksowny facet na tej planecie. On potrafi wszystko, naprawdę wiem co mówię - chciałbym się z nim przespać.