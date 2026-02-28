Choć Cezary Żak stara się chronić swoją prywatność, zdarza mu się publikować w sieci zdjęcia związane z jego życiem prywatnym i karierą zawodową. Ostatnio zaskoczył fanów, pokazując się w mediach społecznościowych w nowej fryzurze. Pod kadrem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Cezary Żak cieszy się sympatią widzów

Cezary Żak jest jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów, znanym przede wszystkim z kultowych ról w serialach komediowych i obyczajowych. Ogromną popularność przyniosły mu takie produkcje jak Miodowe lata, gdzie widzowie pokochali jego postać Karola Krawczyka, oraz Ranczo, w którym zagrał podwójnie - zarówno wójta Pawła Kozioła, jak i jego brata księdza Piotra. W jego filmografii są też liczne role w filmach i serialach, takich jak Dzień świra, Pułkownik Kwiatkowski czy Ludzie Chudego, a poza ekranem aktor działa także w teatrze i ma na koncie wiele udanych kreacji.

Prywatnie Żak od lat wiedzie spokojne, rodzinne życie u boku żony, Katarzyna Żak aktorki, którą poznał jeszcze na studiach i z którą jest związany od połowy lat 80. Para ma dwie córki - Aleksandrę i Zuzannę - i mimo medialnej sławy stara się zachować prywatność swojej rodziny. Ich małżeństwo uważane jest za jedno z tych trwałych i wspierających się w show-biznesie, a żona często podkreśla, że kluczem jest poczucie humoru i wzajemne zrozumienie.

Cezary Żak zmienił fryzurę

Na Facebooku Cezarego Żaka pojawiło się ostatnio zdjęcie, obok którego jego fani nie mogli przejść obojętnie. Gwiazdor "Rancza" pokazał się w starannie przystrzyżonych włosach w jasnym odcieniu z widoczną siwizną, co wywołało ogromną ciekawość internautów. Okazuje się jednak, że zmiana fryzury to jedynie charakteryzacja do nowej roli.

Pierwsza przymiarka do nowego filmu. No i jak? zwrócił się Żak do swoich odbiorców.

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od fanów aktora. Nie szczędzili mu komplementów.

Panie Cezary... cokolwiek by Pan nieowdział, to widzę kunszt aktorski. Czekam na kolejne Pana role napisała jedna z internautek.

Mistrz to mistrz i tyle dodała kolejna.

Przystojny facet czytamy dalej.

Jak Wam się podoba Cezary Żak w takim wydaniu?

