Ostatnie tygodnie Cezarego i Edyty Pazurów nie należały do najłatwiejszych. Gwiazdorska para wytoczyła sprawę w sadzie jednemu z tabloidów, który opublikował nagie zdjęcia aktora z wakacji na prywatnej posesji. Jego żona miała dość ciągłych ataków na ich osobę, dlatego też postanowiła zamknąć profil na Facebooku. Przypomnijmy: Edyta Pazura ma dość! Zamknęła swój profil na Facebooku

To jednak nie koniec. Prasa rozpisała się również o poważnym kryzysie finansowym Cezarego. Podobno aktor z tego powodu musiał sprzedać swoją posiadłość na warszawskim Wilanowie. Magazyn "Party" postanowił sprawdzić jaka jest prawda:

Pazurowie mają kilka nieruchomości. Odkąd przeprowadzili się do apartamentu, dom w Wilanowie wynajmowali. Trwało to 5 lat, aż w końcu stwierdzili, że pora się go pozbyć, bo pieniądze, które otrzymują z najmu, nie są adekwatne do kosztów ciągłych remontów, jakie musieli tam robić - mówi znajoma pary