Cezary Pazura również miał zostać zaszczepiony? Zaskakujące wyznanie brata aktora! 

Radosław Pazura w programie "Tak jest" opowiedział o akcji szczepienia przeciwko koronawirusowi, a przy okazji zdradził, kiedy powiedział swojemu bratu, że został już zaszczepiony. Co więcej, aktor na antenie TVN24 wyjawił, że Cezary Pazura miał powiedzieć mu, że również ma wyznaczony termin szczepienia. Jego słowa mogą zaskakiwać, zwłaszcza, że zaledwie wczoraj (w poniedziałek 4 stycznia) Cezary Pazura w programie "Newsroom" w Wirtualnej Polsce mówił, że nie wiedział o szczepieniu brata, a sam zaszczepi się razem ze swoimi rówieśnikami.

Od kilku dni na jaw wychodzą nowe fakty w sprawie "afery szczepionkowej" z udziałem gwiazd. Ostatnio okazało się, że chociaż w obecnej chwili szczepieni mieli być medycy i pracownicy placówek medycznych, to ze szczepień skorzystali również m.in. Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Magda Umer czy Anna Cieślak. Polsat News poinformował wczoraj, że na liście osób zaszczepionych znalazł się także Radosław Pazura. Jego brat, Cezary Pazura, w miniony poniedziałek (4 stycznia) w programie "Newsroom" przyznał, że jest tym zaskoczony.

Dziennikarka pytała wówczas, kiedy on sam planuje się zaszczepić.

Dziś z kolei gościem programu "Tak jest" w TVN24 był Radosław Pazura, który opowiedział, kiedy o swoim szczepieniu.

Otrzymałem taką propozycję 29 i szczepienie zostało wyznaczone na 30. Zapytałem się - bo byłem trochę, powiem szczerze, zdziwiony, że to już teraz - i otrzymałem wiadomość, że to jest akcja legalna, zgodna z prawem i jeśli będę mógł przyjąć takie zaproszenie, to mógłbym być przy okazji ambasadorem wspaniałej akcji, która miałaby rozpropagować to szczepienie- mówił aktor.