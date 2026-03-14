Cezary Pazura i Radosław Pazura to słynni polscy aktorzy, którzy mimo więzi rodzinnych rzadko pojawiali się w tych samych produkcjach. Kiedyś wystąpili wspólnie w serialu „13 posterunek 2”, co niektórzy widzowie odebrali jako potwierdzenie ich bliskiej relacji. Jednak, jak wyznała niegdyś żona Cezarego, Edyta Pazura, kontakty z jego bratem są raczej sporadyczne. Tym bardziej najnowsze wideo rozgrzało sekcję komentarzy.

Cezary Pazura pokazał wideo z bratem Radosławem

Cezary Pazura to aktor, którego zna cała Polska. Choć niedawno przyznał, że w szkole marzył o tym, by zostać księdzem, dziś cieszy się ogromną popularnością - zwłaszcza dzięki rolom w produkcjach kinowych lat 90. Radosław, choć rzadziej obecny w mediach, również zyskał duże uznanie jako aktor.

Bracia, którzy na co dzień unikają wspólnego pokazywania się publicznie, tym razem zaskoczyli widzów nagraniem.

Ściągam nakrycie głowy, bo chylę czoła przed moim bratem Radosławem. To jest brat Radosław Pazura, proszę państwa! Po raz pierwszy sparowano nas razem przed kamerą i wreszcie mogę zagrać z bratem. Tyle lat na to czekałem ogłosił Cezary.

Czarujący Czaruś... Przecież już graliśmy ile razy... No, ale nie w Teatrze Telewizji dodał jego brat - Radosław.

Cezary Pazura zaprosił brata do wspólnego odcinka na platformie YouTube

W dalszej części wideo Cezary Pazura nie ukrywał, że widzowie bardzo często zarzucają go pytaniami, kiedy w jego programie na YouTube pojawi się Radosław. W końcu sam zadał to pytanie przed kamerą, a udzielona odpowiedź nie pozostawia wątpliwości. Być może już niedługo poznamy więcej szczegółów z życia Radosława Pazury.

I wierz mi – ja już omijam te pytania – bo nie mogę tyle razy odpowiadać na jedno powtarzające się pytanie: 'czy i kiedy będziesz u mnie gościem na kanale?'. Specjalny odcinek z bratem. Wszyscy chcą brata poznać. Chcą naprawdę bardzo i są naprawdę ciekawi. Ja w sumie też wyznał.

Przyjmuję. No nie mam wyjścia, muszę odparł Radosław.

Cezary i Radosław Pazura o swoim podobieństwie

Pod koniec wideo Cezary Pazura wspomniał o słowach, które usłyszał od autora sztuki Teatru Telewizji, w której wystąpią razem. Zwrócił się również do swoich fanów.

To, co powiedział autor sztuki, że 'to jest cudowne, że jesteście z jednej matki, z jednego ojca, a dwaj różni ludzie'. I teraz uwaga. Macie napisać w komentarzach, który to Radek, a który to Czarek, bo my jesteśmy nie do rozpoznania zwrócił się do internautów.

I który jest przystojny, a który nie dodał Radosław Pazura.

Pod opublikowanym materiałem nie zabrakło szczerych komentarzy od widzów. Fani zwracali uwagę zarówno na podobieństwo obu aktorów, jak i na charakterystyczne cechy ich wyglądu.

Nawet nie wiedziałam, że wy tacy podobni jesteście do siebie - zawsze oddzielnie. A teraz widać ogromne podobieństwo.

Obaj bardzo przystojni, obaj zabawni super Aktorzy. czytamy w komentarzach.

