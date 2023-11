Cezary Kucharski w najnowszym wywiadzie zdradził, dlaczego nie współpracuje już z Robertem Lewandowskim. Kilka miesięcy temu w mediach pojawiły się wiadomości, że piłkarz rozstał się ze swoim menadżerem, a jego karierą zajmie się teraz Pini Zahavi. Rozstanie "Lewego" z Kucharskim było dla wszystkich sporym zaskoczeniem, zwłaszcza, że Polak był jego menadżerm właściwie od początku jego wielkiej kariery.

Jak całą sytuację komentuje były agent Roberta?

Cezary Kucharski w rozmowie z portalem Onet Sport opowiedział o tym, dlaczego już nie współpracuje z Robertem Lewandowskim. Co ciekawe, były agent "Lewego" zaznaczył, że nigdy nie przyjaźnił się z piłkarzem, a teraz nie utrzymuje z nim kontaktu. Co ich poróżniło?

Jak nie wiadomo, o co chodzi… Zmienił się stosunek do pieniędzy - przyznał w rozmowie z portalem onet.pl. - Mam pewną tezę wysnutą na podstawie zdobytego doświadczenia. Kiedy piłkarz o trzy czy pięć procent odpuści i "przeniesie" uwagę na biznes, od razu z gracza klasy światowej staje się zawodnikiem o klasę gorszym. Miałem przyjemność uczestniczyć swego czasu w ciekawej dyskusji na ten temat i podobne zdanie wypowiedział Pep Guardiola. Nadchodzące lata i to, jak będzie się spisywał Lewandowski, dadzą odpowiedź na pytanie, czy teza jest prawdziwa.