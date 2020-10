Cezary K. zatrzymany! Były menedżer Roberta Lewandowskiego ma usłyszeć zarzut kierowania gróźb karalnych wobec piłkarza

Cezary K. został zatrzymany! Jak donosi Onet Sport były menedżer Roberta Lewandowskiego został zatrzymany dziś (we wtorek 27 października) rano, w jednej z podwarszawskich miejscowości. Według informacji przekazywanych przez media Cezary K. usłyszy zarzut kierowania gróźb karalnych wobec Roberta Lewandowskiego. Jest komentarz rzecznika prokuratury!

Były menedżer Roberta Lewandowskiego zatrzymany

Zaledwie kilka tygodni temu o konflikcie między Robertem Lewandowskim a Cezarym K. zrobiło się naprawdę głośno. "Der Spiegel" we wrześniu poinformował, że były menedżer piłkarza domaga się od niego ok. 39 milionów złotych odszkodowania i wniósł do sądu oskarżenie przeciwko byłemu pracodawcy. Jak informowały media Cezary K. zarzucał piłkarzowi, że nieprawidłowo rozliczał się z dochodów, a firmowe pieniądze przeznaczał na prywatne cele. Medialne doniesienia skomentowała rzeczniczka Roberta Lewandowskiego, która w oficjalnym oświadczenie zdementowała wszystkie oskarżenia.

Dziś, kilka tygodni po tych doniesieniach Cezary K. został zatrzymany i ma usłyszeć zarzut kierowania gróźb karalnych wobec Roberta Lewandowskiego, żeby zmusić go do zapłaty 20 mln euro. Rzecznik Prokuratury Reginalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś poinformował, że śledztwo dotyczy kierowania gróźb wobec "wybitnego piłkarza, byłego klienta i współpracownika podejrzanego". Jak informuje portal Onet trwają przeszukania domu Cezarego K. Robert Lewandowski ma status osoby pokrzywdzonej w tej sprawie.

Według naszych ustaleń piłkarz został już przesłuchany. Przedmiotem śledztwa nie są natomiast rozliczenia związane z wyjściem Cezarego K. ze spółki z Robertem Lewandowskim - czytamy na stronie onet.pl.

