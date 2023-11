Roksana Węgiel w październiku rusza w trasę koncertową „The X Tour Roxie”! 14-letnia gwiazda odwiedzi takie miasta jak Poznań, Katowice, Kraków, Opole, Wrocław, Warszawę, Rzeszów i Gdańsk. Jakie są ceny biletów? Zaczynają się od 49 zł, a kończą na... 999 złotych! Skąd tak wygórowana cena? Poznajcie szczegóły!

Reklama

Ceny biletów na koncert Roxie do tysiąca złotych

Nikt nie ma wątpliwości, że Roksana jest objawieniem na polskiej scenie. Jej debiutancka płyta to bestseller, a single z niej są radiowymi hitami. Nie dziwią więc ceny biletów na show Roksany, które zaczynają się od 49 zł. Żeby jednak wejść wcześniej na koncert, należy zapłacić już 59 zł. Za bilet z gadżetem 89 zł, zaś za dwoje dzieci do 16 lat plus jedną osobę dorosłą - 119 zł. Jeśli ktoś chce spotkać się z Roksaną przed koncertem, musi zapłacić m.in. 298 zł. W cenie 999 zł jest wejście na backstage, udział w próbie, nagranie TikToka z Roxie oraz fanowski gadżet, jednak pakiet Backstage Pass nie zapewnia miejsca na samym koncercie. Ilość najdroższych pakietów jest jednak limitowana.

Dokładna rozpiska - tutaj.

Fenomen Roksany Węgiel

Spektakularna kariera Roxie rozpoczęła się od zwycięstwa w "The Voice Kids". Wygrana na Eurowizji Junior 2018 zapewniła jej status wielkiej gwiazdy. Debiutancka płyta stała się bestsellerem, a Roksana zaczęła pojawiać się na najważniejszych festiwalach - m.in. w Opolu czy Sopocie. Niedawno okazało się, że młoda artystka poprowadzi Eurowizję Junior 2019, która dzięki niej, odbędzie się w Polsce. Nastolatka w międzyczasie wystąpiła w reklamie popularnej sieci komórkowej i zyskała setki tysięcy followersów na Instagramie. Jesteśmy pewni, że ceny biletów nie odstraszą wiernych fanów Węgiel!

Wybierzecie się na koncert Roksany?

Reklama

To aktualnie jedna z największych polskich gwiazd!