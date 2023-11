4 z 5

Fotografowie spotkali Celine i Pepę, gdy ci zmierzali do domu mody Valentino. Para prezentowała się bardzo stylowo. Celine postawiła na beżową jedwabną suknię, do której dobrała ponczo oraz szal. Jeśli chodzi o dodatki, to artystka miała na sobie bordowe szpilki i w tym samym kolorze torebkę. A Munoz wybrał dla siebie beżowy golf, do którego dobrał spodnie, ramoneskę i martensy w kolorze szafiru.