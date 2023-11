Wielka rywalka i jednocześnie wieloletnia przyjaciółka Agnieszki Radwańskiej wyszła za mąż! Caroline Wozniacki, duńska tenisistka polskiego pochodzenia, właśnie powiedziała "tak" swojego narzeczonemu Davidowi Lee. Para pobrała się w Castiglion del Bosco we Włoszech. Na razie niestety nie pochwaliła się żadnymi zdjęciami z tego wydarzenia, ale za to do sieci trafiły fotografie z przymiarki ślubnej kreacji Caroline. Zobaczcie je poniżej!

Caroline Wozniacki zachwycała wyglądem na swoim ślubie

Caroline Wozniacki i David Lee, były zawodnik Golden State Warriors, mistrz NBA z 2015 roku, zaręczyli się dwa lata temu, ale dopiero teraz udało im się zorganizować ślubną ceremonię. Według magazynu "Vogue", na uroczystości pojawiło się 120 gości, wśród których można było zobaczyć dwie przyjaciółki Caroline z kortów - Serenę Williams oraz Angelique Kerber. Nie wiadomo, czy na ślubie tenisistki zjawiła się Agnieszka Radwańska.

Caroline Wozniacki na swoim ślubie wyglądała olśniewająco. Zaprezentowała się bowiem w białej, długiej sukni z odważną gorsetową górą i seksownym dekoltem. To projekt słynnego Oscara de la Renty. Caroline Wozniacki postawiła także na stylowy welon. Zobaczcie, jak prezentowała się podczas przymiarek (aby zobaczyć więcej zdjęć, przesuńcie strzałkami w prawo).

Podoba się wam ślubna stylizacja Caroline Wozniacki?

Caroline i David zaręczyli się 2 lata temu

Caroline Wozniacki od lat odnosi sukcesy na korcie tenisowym

