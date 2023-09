Caroline Derpieński będzie prowadziła program w TVN? Co na to stacja?

Anna Lewandowska podzieliła się z fankami wyjątkowym zdjęciem. Pokazała, że nie zawsze jej figura jest idealna. Zapozowała do zdjęcia, eksponując swoje fałdki na brzuchu: Brzuch jak harmonijka. Czy mnie to martwi? Anna Lewandowska tym samym zwróciła uwagę fanek na ważną kwestię Anna Lewandowska pokazała nieidealny brzuch. Miała powód Niedawno Anna i Robert Lewandowscy bawili się na pokazie mody Dolce&Gabbana we Włoszech. Trenerka zachwycała wieczorowymi kreacjami. Piekielnie drogie stylizacje Lewandowskich wywoływały dyskusje w mediach społecznościowych. Fani z niecierpliwością czekali na ich kolejne zdjęcia z modowego wyjazdu. Anna Lewandowska jest ogromną inspiracją dla internautek nie tylko w kwestiach modowych ale przede wszystkim w kwestii zdrowego trybu życia i dbania o zdrową sylwetkę. Z tego względu często proszą o rady a także dzielą się swoimi zmartwieniami. Gdy jedna z fanek napisała: Nie zdążyłam zrobić formy na lat. Krępuje mnie wyjście na plaże Anna Lewandowska postanowiła zareagować. Opublikowała zdjęcie, na którym udowodniła, że jej brzuch także nie jest idealny. a chęć "robienia" sylwetki specjalnie na lato, nie jest dobrym pomysłem. Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy przeprowadzają się do Barcelony?! Trenerka odpowiedziała! Anna Lewandowska odniosła się do obaw swojej fanki i opublikowała zdjęcie, na którym prezentuje fałdki na brzuchu: I czym się przejmujesz? C'mon girls. Formy nie robi się na lato. Robimy ją dla siebie. I na lata! Zobacz, to zdjęcie zrobione po treningu, a brzuch jak harmonijka. Czy mnie to martwi? Wcale! Zobacz także: Anna Lewandowska zaskoczyła wyznaniem o trzecim dziecku! Anna Lewandowska postanowiła poruszyć temat ciałopozytywności. Zwróciła uwagę swoich obserwujących, że wygląd ciała...