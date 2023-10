Caroline Derpieński wydała pilne oświadczenie. Chodzi o jej mieszkanie

Caroline Derpienski była gościem w najnowszym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego. Już sam początek rozmowy dostarczył widowni ogrom emocji. Kiedy padły pytania o partnera miliardera "celebrytki" i jej drogę do sławy, padły też słowa o Natalii Janoszek. Caroline Derpieński w programie Kuby Wojewódzkiego ostro o Natalii Janoszek Na sam start najnowszego sezonu swojego programu Kuba Wojewódzki wybrał jedną z najbardziej kontrowersyjnych obecnie postaci w polskim show-biznesie. Jej występ w show od razu wywołał ogromne poruszenie i spotkał się z hejtem. Mimo to emisja odcinka była wyczekiwana przez wielu. Już na samym początku rozmowy Caroline stwierdziła, że jest "ikoną Polaków" . Tymczasem Kuba, nie chcąc tracić czasu, szybko przeszedł do rzeczy i postanowił dowiedzieć się jak najwięcej o kulisach "kariery" Caroline. Zaczęło się od pytania, czy jej partner miliarder rzeczywiście istnieje. Później wprost wypalił, czy Caroline nie jest aby "socjologicznym influencerskim eksperymentem". Ty jesteś na Instagramie, duży szacunek, tuż po Robercie Lewandowskim, jedną z najpopularniejszych Polek. [...] Tylko Robert nie ma tylu hindusów w followersach. [...] Na czym polega ten fenomen? Kim są ci ludzie, którzy cię śledzą? Zobacz także: Kolejne kontrowersje wokół programu Kuby Wojewódzkiego z Caroline Derpienski! "To jest straszne" Już na tym etapie Caroline nawiązała do Natalii Janoszek. Wiesz co, na temat tych hinduskich followersów się nie wypowiem, bo do tego zaprosisz Natalię Janoszek. Ona jest ekspertem. Chętnie też z nią porozmawiam. Jeżeli chodzi o mnie to większość to amerykanie Ale czy ty jesteś gwiazdą, czy jesteś fejkowym influencerem? - dopytywał Kuba. Odpowiedź na to pytanie mogła niektórych zaskoczyć, bo...