Choć Caroline Derpienski wróciła już do Miami, to o modelce wciąż jest głośno. Jej ostatnie wypowiedzi w polskich mediach wzbudziły mnóstwo emocji i kontrowersji, a to oczywiście sprawiło, że zainteresowanie jej osobą jeszcze bardziej wzrosło. Podczas naszej ostatniej rozmowy, Caroline szczerze przyznała, co skłoniło ją do przyjazdu do Polski. Wypowiedziała się też na temat tego, co sądzi o polskiej społeczności.

Reklama

Caroline Derpienski o swoim przyjeździe do Polski

Modelka i influencerka, Caroline Derpienski, na co dzień mieszkająca w Miami, kilka tygodni temu przyjechała do Polski i pojawiła się na kilku eventach. Na jednym z nich mieliśmy okazję z nią porozmawiać - jak wówczas nam wtedy wyznała, przyjechała do Polski nie tylko w odwiedziny do najbliższych, ale żeby też "trochę pogwiazdorzyć".

- Moją pierwszą myślą było odwiedzenie mojej babci, mamy oczywiście nie, ale też chciałam troszkę "pogwiazdorzyć", tak jak mówiłam i wprowadzić trochę świeżego powiewu - przyznała szczerze przed naszą kamerą Caroline Derpienski.

Caroline szczerze wyjawiła również, co sądzi o polskiej społeczności.

- Społeczność w Polsce jest strasznie zazdrosna, ale totalnie się tym nie przejmuję - dodała wprost modelka.

Co jeszcze powiedziała przed naszą kamerą Caroline Derpienski? Wszystkiego dowiecie się, oglądając nasze wideo powyżej.

Reklama

Zobacz także: Szybkie strzały z Caroline Derpienski. Co by zrobiła, gdyby nie miała pieniędzy?

Zobacz także