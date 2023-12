W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Caroline Derpienski musiała zmierzyć się z bardzo nieprzyjemną sytuacją. Celebrytka postanowiła wybrać się na zakupy, gdy nagle została zaczepiona przez mężczyznę, który "był agresywny i nadpobudliwy". Modelka postanowiła poczekać w sklepie, aż mężczyzna się oddali. Niestety tak się nie stało, a Caroline Derpienski była zmuszona poprosić o pomoc służby mundurowe. Wiemy, co stało się potem...

Caroline Derpienski spędziła święta Bożego Narodzenia tam, gdzie czuje się najlepiej, czyli w Miami. Niestety drugiego dnia świąt spotkała ją bardzo nieprzyjemna sytuacja. Modelka postanowiła wybrać się do sklepu, gdzie została zaatakowana przez tajemniczego mężczyznę, który "był agresywny i nadpobudliwy". Modelka była nie tylko przez niego obrażana, ale również nagrywana telefonem, przez co bała się opuścić sklep.

Kochani, przed chwilą padłam ofiarą stalkera. Dzisiaj pojechałam do sklepu z obrazami w Pompano Beach. Stalker, którego zaraz Wam pokażę, mnie śledził. Jak wychodziłam po zakupach, to on już czekał przy wyjściu i nagrywał mnie telefonem bardzo blisko twarzy. Zaczął atakować mnie słownie po polsku, był agresywny i nadpobudliwy. Bardzo się wystraszyłam, dlatego wróciłam do sklepu i czekałam 10 min, aż on sobie pójdzie, ale nie poszedł. Czekał na mnie z włączonym telefonem. Bałam się i nie mogłam opuścić sklepu z moimi zakupami, psem i nie mogłam wrócić do auta

— opowiedziała Caroline Derpienski.