Caroline Derpienski i Aneta Glam od jakiegoś czasu mają konflikt. Poprzez social media można obserwować ich odmienne zdania w różnych kwestiach i zarzucanie sobie kłamstw. Glam pokazała Dżaka, który miał być latynosem, a rzekomo okazał się Polakiem. Caroline natomiast opublikowała zdjęcia i filmy, że Aneta Glam kupiła sobie chińską nagrodę, którą miała dostać.

Caroline Derpienski pokazała wiadomości od mamy

Caroline Derpienski pochwaliła się ostatnio, co sobie kupiła. A jest piękny różowo-biały samochód z jej podobizną na drzwiach. Gwiazda podkreśliła, że kolor nowego auta to "flamingo pink", Na kolejnych stories Caroline napisała wiadomość do swojej rywalki.

Instagram@CarolineDerpienski

Zazdrosna biedna babciu A. Pokaż lepiej ile $ wpłaciłaś na rzekome charytatywności. Bo ani centa nie widać i się nie chwaliłaś . Jak taka z ciebie milionerka, to wpłać dzisiaj milion dolarów na fundację, którą podpięłaś pod swoją stronę do wyciągania pieniędzy od rodaków. Ty wpłać, a nie proś ludzi - napisała Caroline.

Największą jednak uwagę przykuwa relacja pokazująca fanom Caroline jej korespondencję z mamą. Wyznała, że nawet jej mama nie może znieść "chamstwa babci A".

Ludzie wiedzą, że wyzywa, obraża i że jest prymitywna i zawistna. Ona Cię USTAWICZNIE NĘKA I STALKUJE. Kto jej dał prawo Ciebie prześladować - napisała w wiadomości do Caroline jej mama.