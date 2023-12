Caroline Derpienski wzięła udział w programie "Derpieński w ogniu pytań", który właśnie pojawił się na platformie Player.pl i poruszyła też bardzo osobiste tematy. Celebrytka, która szturmem podbiła polski show-biznes, nie ukrywa, że jako dziecko nie miała łatwo. Caroline Derpienski wspomina czas, kiedy mieszkała w Białymstoku po rozwodzie rodziców. Nie było jej łatwo, a rówieśnicy nigdy jej nie rozumieli, co rodziło naprawdę trudne sytuacje...

Caroline Derpienski jest obecnie jedną z najpopularniejszych polskich celebrytek znaną również jako Dollarsowa Królowa. Caroline na co dzień mieszka w Miami, ale coraz częściej pojawia się w Polsce, gdzie rozwija swoje kolejne projekty. Derpienski ma już na swoim koncie udział w programie Kuby Wojewódzkiego, potem pojawiła się w hicie TTV "Damy i Wieśniaczki", a teraz wzięła udział w programie "Derpienski w ogniu pytań". Odpowiadając na pytania i komentarze dotyczące swojej osoby, Caroline poruszyła też osobiste tematy i nie ukrywa, że jako Karolina z Białegostoku nie mogłaby pozwolić sobie na takie życie, jakie obecnie wiedzie. Caroline Derpienski mówi wprost: "nie mieliśmy pieniędzy".

Karolina, która spędziła większość życia w Białymstoku ze względu na rozwód rodziców umarła. Urodziłam się w Nowym Jorku, mój tata jest Amerykaninem, matka jest Polką i jej cała rodzina, jak in ona spędziła całe życie w Białymstoku, dlatego ja chcąc nie chcąc musiałam po rozwodzie rodziców zostać przy matce. Nie mieliśmy pieniędzy, a ja zawsze interesowałam się branżą beauty, kosmetykami, ubraniami. Nie miałam pieniędzy, nie miałam ani jednej luksusowej torebki, ani moich ukochanych butów Louboutin, także zarabiałam jako hostessa, rozdawałam ulotki, byłam normalną dziewczyną, ale już wtedy czułam, że nastąpi ten dzień, kiedy będę dollars queen

To nie wszystko! Caroline Derpienski nie ukrywa, że w szkole była niezrozumiana, a jej rówieśnicy się nad nią znęcali:

Ja czułam, że nie pasuje do rówieśników, dlatego się nade mną w szkole znęcali i dlatego też ogromne niezrozumienie, co do mojej osoby.

- dodała celebrytka.