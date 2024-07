Można śmiało orzec, że wśród ślubnych zwyczajów doszedł nowy! Otóż w dobrym tonie jest zaprosić na swój ślub swoich byłych. Być może jest to zwykła grzeczność z uwagi na czas spędzony z daną osobą, a może po prostu chęć dobitnego oznajmienia swoim eks, że "oto zrywam ze starym życiem, a ty żałuj, że nie jesteś na miejscu mojego wybranka/wybranki".

Swoich eks-partnerów zaprosili Księżna Kate i Książę William. Również swoje byłe dziewczyny zaprosił Książę Albert znany ze swojej miłości do kobiet i licznych romansów. Oczywiście nie wszystkie pojawiły się na ślubie, bowiem gdyby tak było musiałyby zająć miejsca co najmniej w dwóch rzędach, ale najbardziej "gorące" z nich postanowiły przyjrzeć się bliżej jak 53-letni książę przysięga wierność po grób swojej ukochanej, pływaczce Charlene Wittstock.

Wśród gości pojawiła się Naomi Campbell wraz ze swoimi życiowym partnerem, z którą łączył go gorący romans. Zabrakło niestety innych wielkich sław o których romansie z Albertem szeroko rozpisywała się prasa. A było o czym pisać! Alberta łączył gorący romans z inną supermodelką, Claudią Schiffer. Spędził kilka gorących nocy z Sharon Stone i umawiał się z Monicą Bellucci. Podbił serce Isabelli Rosselini... Wśród jego kobiet było też parę "zwykłych śmiertelniczek" jednak każda z nich odznaczała się niewątpliwą urodą. Jedną z nich jest Nicole Coste. Owocem gorącej miłości jest syn Aleksader, a teraz czarnoskóra stewardessa twierdzi także, że księciunio jest tatusiem jej drugiego dziecka. Tajemnicę tę wyjawiła tuż przed ceremonią ślubną, co ponoć bardzo zasmuciło jego narzeczoną, obecnie już księżną Monako. Jej synek ma zaledwie 3,5 roku, a z Charlene spotyka się od 2006 roku, co daje łatwy do obliczenia wynik, że rozwiązły książę prawdopodobnie romansował z nią w czasie, gdy od ponad półtora kobietą jego życia miała być właśnie Wittstock.

Miejmy nadzieję, że taki pokaźny zbiór kobiet na koncie księcia sprawi, że wyszumiał się na tyle, by nie zdradzać swojej świeżo upieczonej małżonki

