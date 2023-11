Shawn Mendes i Camila Cabello są parą od kilku miesięcy i zdecydowanie nie kryją się ze swoim uczuciem. Początkowo fani pary podejrzewali nawet, że związek Shawna i Camili to zwykła ustawka, bo aż ciężko było im uwierzyć, by para tak bardzo afiszowała się ze swoim związkiem. Teraz z kolei gdy od jakiegoś czasu na profilach wokalistów nie pojawiają się wspólne zdjęcia, fani wpadli w panikę! Zaczęli podejrzewać, że Shawn i Camila rozstali się. Para zdecydowała się skomentować medialne doniesienia. Przeczytajcie więcej poniżej.

Shawn Mendes i Camila Cabello nie są już parą?

Brak nowych wspólnych zdjęć, a jakby tego było mało, to usunięcie romantycznego wideo Shawna całującego Camilę dało fanom do myślenia! Zaczęli podejrzewać, że to koniec związku ich ulubionych artystów. Media szybko podłapały temat i wiele znanych serwisów poinformowało o rozstaniu Shawna i Camili. Teraz sami zainteresowani zdecydowali się zareagować na plotki!

Shawn Mendes jako pierwszy odpowiedział na doniesienia, publikując nowe zdjęcie z ukochaną. To zdecydowanie uspokoiło wszystkich! Tymczasem Camila Cabello zdecydowała się podejść do sprawy żartobliwie - opublikowała screen z serwisu internetowego, który donosił o jej rozstaniu z Shawnem i napisała:

"A więc kiedy do ch*** zamierzałeś mi powiedzieć?"

Oczywiście w ten sposób Camilla chciała dać fanom do zrozumienia, że nie wie o żadnym rozstaniu. Miłość wciąż więc kwitnie, a do tego wiadomo już, czemu Shawn i Camila ostatnio rzadziej pokazują wspólne zdjęcia i nagrania - po prostu skupili się na pracy! Shawn wrócił do koncertowania w ramach swojego tournee, a Camila pracuje nad nowymi utworami.

Camila i Shawn nie kryją się ze swoim uczuciem

Związek pary ma się dobrze!

