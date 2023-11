Jak należy radzić sobie z hejtem? Ukochana Shawna Mendesa, Camila Cabello odpowiedziała w sieci na to pytanie. 22-latka na swoim InstaStories opublikowała bardzo długi wpis, w którym przyznała, że kiedyś sama nie potrafiła zmierzyć się z krytyką. Jak Camila poradziła sobie z wszechobecnym hejtem w sieci? Piosenkarka ma radę dla innych!

Cabello o hejcie w sieci

Ostatnio o Camili Cabello mówi się coraz więcej. Wszystko za sprawą jej związku z Shawnem Mendesem. Przypomnijmy, para nagrała wspólnie utwór "Seniorita" a kilka tygodni później oznajmiła fanom, że nie widzi świata poza sobą! Gwiazdy od razu stały się jedną z najpopularniejszych par w show biznesie. Choć z początku mówiono, że Shawn i Camila spotykają się tylko po to, aby wypromować piosenkę to zdjęcia z basenu nie pozostawiły żadnych wątpliwości, że ta dwójka jest w sobie bardzo zakochana!

Chcąc wykorzystać swoje pięć minut, Camila opublikowała w sieci bardzo ważny apel to swoich fanek. Wokalista wyznała, że nie zawsze radziła sobie z hejtem na swój temat, a z tym spotykała się na każdym kroku w mediach społecznościowych. Ukochana Mendesa podkreśliła, że nikt nie jest idealny i zaapelowała do dziewczyn, aby nie wierzyły w to, co widzą na Instagramie, bo to nie jest prawdziwe. Zobaczcie wpis Camili!

Unikałam mediów społecznościowych wiedząc, że są tam rzeczy, które mogą mnie zranić. W międzyczasie chciałam jednak upamiętnić dwa lata od premiery singla "Havana" i szukałam zdjęcia, które mogłabym opublikować. W ten sposób trafiłam na nagłówek, z którego wynika, że jestem ofiarą body shamingu - zaczęła Camilla na Instagramie.

Dalej podkreśliła, że od razu pomyślała o swoim nieidealnym wyglądzie i cellulicie, który posiada. Krytyczny artykuł bardzo jej zaszkodził.

O nie, nie wciągnęłam brzucha! Ale potem uświadomiłam sobie... pewnie, mam kiepskie zdjęcia. Moje ciało nie jest z kamienia ani w całości z mięśni. Najgorsze w tym "wygładzonym" świecie jest to, że młode dziewczyny szukają doskonałości, która nie istnieje.

Wokalistka zwróciła się do swoich fanek, aby zaprzestały walczyć o idealne ciało z Instagrama, które nie istnieje. Zdjęcia w sieci są przerabiane dla większej ilości serduszek, a rzeczywistość jest dużo inna. Celulit i tłuszcz są normalne a ideały po prostu nie istnieją.

Piszę to do dziewczyn, które dorastają z mediami społecznościowymi. Stale widzą kanony piękna, które są po prostu nierealne. Potem myślą, że taka jest norma, co jest nieprawdą. Ta nieprawda staje się teraz nową "prawdą". Mamy wizję kobiecego ciała, która jest oderwana od rzeczywistości. Dziewczyny, cellulit i tłuszcz są normalne. Są naturalnie i piękne. Nigdy nie uwierzę w ten wszechobecny fałsz i mam nadzieję, że Wy też nie - zakończyła Camila.

Zgadzacie się z 22-latką?

Camila i Shawn są razem

Camila na Instagramie