Caitlyn Jenner w opiętej kreacji i szpilkach! Mamy jej nowe zdjęcia paparazzi!

Odkąd Bruce Jenner pojawił się na okładce magazynu "Vanity Fair" jako kobieta jest o nim naprawdę głośno! W słynnym już wywiadzie Bruce tak mówił o tej przemianie:



Ogromny dyskomfort, że nie mogę być sobą, towarzyszył mi od rana do nocy. To było bardzo przygnębiające. Zdecydowałam się na tę zmianę, nie po to, żeby wzbudzać sensację, ale żeby móc żyć.