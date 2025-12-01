Tuż przed finałem „Rolnik szuka żony” widzowie byli świadkami emocjonalnej rozmowy między Karoliną a Rolandem. Uczestniczka show zdecydowała się zakończyć relację z rolnikiem po burzliwej rozmowie i braku wzajemnego zrozumienia. Wszystko zaczęło się od wizyty Karoliny na gospodarstwie Rolanda, która zakończyła się kłótnią i jej wyjazdem.

Po dwutygodniowej przerwie para spotkała się ponownie przed kamerami, jednak napięcie między nimi tylko wzrosło. Karolina zarzuciła Rolandowi, że próbuje narzucić jej określone zachowania i wymagania wobec kobiety w związku. Czuła się lekceważona i nieszanowana, co wywołało u niej silne emocje i łzy. W sieci zawrzało, a teraz głos zabrał Mikołaj z 10. edycji "Rolnik szuka żony".

Mikołaj z 10. edycji "Rolnik szuka żony" ostro o zachowaniu Rolanda

Głos w sprawie zachowania Rolanda zabrał uczestnik 10. edycji "Rolnik szuka żony". Mikołaj był kandydatem Anny Derbiszewskiej, ale ostatecznie rolniczka zdecydowała się wybrać Jakuba, z którym ma syna Dariusza. Mikołaj w ostatnim czasie zdecydował się zmienić swoje życie i aktualnie stara się zostać pilotem. Najwyraźniej uczestnik śledzi nową edycję "Rolnika" i właśnie zabrał głos w sprawie Rolanda. Mikołaj stanął po stronie Karoliny...

Każdy ma prawo do szczęścia i stawiania na to, co się chce w związku, a nie na to, co jest narzucane nie żyjemy w średniowieczu, gdzie dziewczyna nie miała prawa głosu, i myślę, że zachowanie kiedy ktoś płacze, a druga osoba się śmieje jest niepoważne albo okazuje obojętność… - napisał Mikołaj z 10. edycji 'Rolnik szuka żony'

A Wy, co sądzicie o całej sprawie?

Instagram @rolnikszukazonytvp