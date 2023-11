Czarne chmury nad Robertem Lewandowskim! Polski piłkarz już od jakiegoś czasu jest krytykowany za swoje zachowanie w klubie Bayern Monachium. Podczas ostatniego meczu Bundesligi, polski piłkarz nie podał ręki trenerowi Juppowi Heynckesowi po tym, jak ten zdecydował o ściągnięciu go z boiska. Wcześniej piłkarz zarzucał piłkarzom z zespołu, że nie wspierają go wystarczająco w walce o tytuł króla strzelców, a nawet pojawiły się informacje, że Robert mniej angażuje się w treningi. Co ten temat zachowania Roberta mówi Paul Breitner, legenda Bayernu Monachium?

Robert Lewandowski w ogniu krytyki!

Już od kilku miesięcy mówi się, że Robert marzy o transferze do Realu Madryt. Polski piłkarz zmienił nawet menadżera, żeby zrealizować swój plan. Bawarczycy nie chcą jednak go puścić, co z pewnością nie podoba się Robertowi. Piłkarz już wiele razy był krytykowany za swoje zachowanie, ale teraz padły najostrzejsze słowa pod jego adresem. Zachowanie Roberta skomentował Paul Breitner.

- Lewandowskiemu coraz trudniej jest uzyskać wsparcie zespołu. Piłkarze zastanawiają się, czy to jest facet, który nadal chce tu zostać. On nie nauczył się, czym jest szacunek do trenera i drużyny. On ma wielki problem z samooceną. Myśli, że jest na poziomie Cristiano Ronaldo, ale musi pokazać to na boisku (...) Nie myśli o drużynie. Dla niego liczy się tylko "ja, ja i ja" - powiedział były piłkarz w programie "Doppelpass".

Co myślicie o zachowaniu Roberta? Czy to jego sposób na zniechęcenie do siebie szefów Bayernu, żeby zgodzili się na jego transfer do Realu?

Robert Lewandowski załamany po meczu z Realem

Polski piłkarz bardzo przeżył porażkę w dwumeczu z Realem