Magdalena Narożna z zespołu "Piękni i Młodzi" opowiedziała nam o swoich zaręczynach i ślubnych planach. Przy okazji w zdecydowanych słowach odniosła się do komentarza byłego męża, który w dość zaskakujący sposób zareagował na jej zaręczyny z nowym partnerem. Co powiedziała przed naszą kamerą? Magdalena Narożna zaledwie kilka miesięcy temu zdradziła, że jej ukochany poprosił ją o rękę. Teraz, kiedy spotkaliśmy ją na planie programu "Jaka to melodia?" postanowiliśmy zapytać, czy razem z narzeczonym rozpoczęli już przygotowania do ślubu.

Reklama

Posłuchajcie, co powiedziała nam Magda Narożna!

Zobacz także: Magda Narożna totalnie zmieniła fryzurę! Gwiazda zespołu "Piękni i młodzi" nieźle zaszalała

Reklama

Magda Narożna i jej partner planują ślub?